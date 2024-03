Oszustwo wycelowane w Polaków i Rumunów. Skutki mogą być poważne

Agent Tesla to złośliwy kod, który ma za zadanie m.in. wykradanie poświadczeń logowania i ciasteczek sesyjnych z zainfekowanych urządzeń. Potrafi on także zapisywać naciśnięcia przycisków, a także wykonywać zrzuty ekranu z komputera ofiary. W rozpoznanej 5 marca 2024 r. kampanii oszuści dystrybuowali szkodliwe oprogramowanie za pośrednictwem przejętych firmowych serwerów SMTP, ale w późniejszym okresie okazało się, że mogą wykorzystywać wiele domen z różnymi rozszerzeniami.

Techniczny aspekt działania oprogramowania Agent Tesla w tym przypadku został opisany na stronie CERT Orange. Z perspektywy użytkownika jego działanie sprowadza się do tego, że po otwarciu pliku przystępuje on do próby wykradania danych z komputera ofiary.