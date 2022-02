Oszustwo na BLIK powraca. Nie reaguj na takie SMS-y

Pod koniec stycznia informowaliśmy o fali SMS-ów , które trafiały na telefony Polaków. Oszuści próbowali wykorzystać wizerunek BLIK-a, aby wyłudzić wrażliwe dane (m.in. login do bankowości internetowej, PESEL czy PIN do aplikacji mobilnej), a następnie przejąć środki zgromadzone na kontach swoich ofiar.

W wiadomościach znajduje się link prowadzący do fałszywej witryny internetowej, gdzie znajduje się formularz. Wymusza on podanie wrażliwych danych, niezbędnych do odebrania rzekomego przelewu – loginu i hasła do bankowości internetowej, numeru PESEL czy PIN-u do aplikacji mobilnej. Przekazanie takich danych oszustom może skutkować utratą wszystkich środków zgromadzonych na koncie. Zamiast przelewu otrzymamy przykrą niespodziankę.