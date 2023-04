Aplikacje na weekend majowy. Przydadzą się w telefonie

Yanosik to bardzo popularna aplikacja, która stanowi połączenie nawigacji samochodowej oraz narzędzia, które poinformuje nas o wszelakiego rodzaju niebezpieczeństwach, na jakie natknąć się można w trakcie podróży. Niezależnie czy na zaplanowanej trasie zdarzy się wypadek czy inna niedogodność mogąca spowodować opóźnienie, Yanosik ostrzeże o tym użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Dane o warunkach na drodze aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

Dla wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu polecić warto aplikację Mapa Turystyczna . To świetny kompan podróży kierowany do miłośników górskich wypraw.

Mapa Turystyczna to aplikacja mobilna, z pomocą której sprawnie zaplanujemy trasy pieszych wycieczek biegnących po szlakach turystycznych w górach i na pogórzach. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi długości trasy, czasu jej przejścia itp. wyświetla ona jej przebieg na mapie wraz z aktualnym położeniem użytkownika. Ponadto aplikacja oferuje także możliwość rejestrowania tras oraz dostarcza informacji o popularnych miejscach. Z jej poziomu zapoznamy się z istotnymi komunikatami o utrudnieniach na szlakach.

Ratunek to prosta, ale niezwykle przydatna aplikacja mobilna, która potrafi w znaczący sposób wspomóc użytkownika w szybkim wezwaniu pomocy w górach, bądź też nad wodą. Obsługuje ona takie Służby Ratownicze jak GOPR, TOPR, WOPR i MOPR, a także automatycznie wybiera numer ratunkowy odpowiednich instytucji w zależności od lokalizacji użytkownika. Co więcej, aplikacja potrafi w trakcie rozmowy ze służbami wysłać samoczynnie wiadomość SMS z dokładną lokalizacją dzwoniącego.

Dla użytkowników, którzy preferują spokojny wypoczynek w domowym zaciszu w gronie znajomych lub rodziny proponujemy aplikację Cookpad . Z jej pomocą przygotujemy dla naszych gości kulinarne specjały - i to nie koniecznie tylko na grilla.

Cookpad to aplikacja, która pełni funkcję elektronicznej książki kucharskiej z setkami sprawdzonych przepisów. Jej olbrzymim atutem jest pokaźnych rozmiarów baza receptur na różnego typu potrawy, których autorami są sami użytkownicy aplikacji. Z poziomu Cookpad możliwe jest wygodne wyszukiwanie przepisów, udostępnianie własnych, a także ich ocenianie i komentowanie. Na uwagę zasługuje funkcja, pozwalające przygotować posiłek z wykorzystaniem składników, które akurat mamy w danej chwili w lodówce.

Spotify to aplikacja przygotowania z myślą o wygodnym dostępie do olbrzymiej bazy muzyki, którą odtwarzać możemy za pośrednictwem internetu w dowolnym miejscu. Umożliwia ona słuchanie utworów, utworzonych wcześniej playlist, a także muzyki z kategorii dopasowanej do konkretnej imprezy czy nastroju użytkownika. Spotify potrafi również proponować muzykę na bazie np. ulubionego wykonawcy.