Nie możemy przymykać oczu na niepokojący stan wolności prasy na świecie i w Europie. Media to nie tylko biznes. Poza swoim wymiarem gospodarczym przyczynia się do edukacji, rozwoju kulturalnego i włączenia społecznego, chroniąc podstawowe prawa, takie jak wolność słowa, a także dostęp do informacji. Dzięki tej ustawie osiągamy ważny krok milowy w legislacji, aby chronić różnorodność i wolność naszego krajobrazu medialnego i naszych dziennikarzy oraz chronić nasze demokracje