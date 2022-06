Pegasus odleciał do krainy zapomnienia. Hermit jest teraz używany przez rządy

Zespół naukowców z firmy Lookout Threat Lab, zajmującej się cyberbezpieczeństwem, odkrył "oprogramowanie inwigilacyjne", które ich zdaniem jest wykorzystywane do atakowania prominentnych osób takich jak biznesmeni, obrońcy praw człowieka, dziennikarze, naukowcy i urzędnicy państwowi. Badacze ustalili, że Hermit został użyty przez władze Kazachstanu w kwietniu – cztery miesiące po brutalnym stłumieniu ogólnokrajowych protestów przeciwko polityce tamtejszego rządu.

"Na podstawie naszej analizy, oprogramowanie szpiegujące, które nazwaliśmy Hermit, zostało prawdopodobnie stworzone przez włoskiego dostawcę oprogramowania szpiegującego RCS Lab oraz Tykelab Srl, firmę zajmującą się rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, którą podejrzewamy o działanie w charakterze firmy-przykrywki" – napisali badacze we wpisie na blogu .

Hermit to modułowe oprogramowanie szpiegujące, które ukrywa swoje szkodliwe możliwości w pakietach pobieranych po jego uruchomieniu. Moduły te, wraz z uprawnieniami, jakie posiadają podstawowe aplikacje, umożliwiają złośliwemu oprogramowaniu wykorzystanie zrootowanego urządzenia, nagrywanie audio oraz nawiązywanie i przekierowywanie połączeń telefonicznych, a także gromadzenie danych, takich jak dzienniki połączeń, kontakty, zdjęcia, lokalizacja urządzenia i wiadomości SMS.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa twierdzą, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Hermit został użyty. W swoim raporcie wskazali, że włoskie władze wykorzystały go w operacji antykorupcyjnej w 2019 roku. "Znaleźliśmy również dowody sugerujące, że nieznany podmiot użył go w północno-wschodniej Syrii, regionie zamieszkanym głównie przez Kurdów, który był miejscem licznych konfliktów regionalnych" – zauważa zespół.