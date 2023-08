Pekao apeluje do klientów. Trzeba uważać na prośby o przelew

Pekao zwraca się do swoich klientów logujących się do bankowości internetowej, by zwracali szczególną uwagę na wszelkie prośby o przelew pieniędzy. To nawiązanie do popularnego scenariusza oszustwa, w którym atakujący podszywa się pod bliską osobę z rodziny potencjalnej ofiary i deklaruje, że potrzebuje szybko pieniędzy - zazwyczaj pod pretekstem zmiany numeru telefonu w wyniku uszkodzenia urządzenia.