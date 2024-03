Ważny komunikat CSIRT KNF. Dotyczy klientów Pekao

CSIRT KNF wydał ostrzeżenie dla klientów Banku Pekao, które dotyczy spreparowanej strony bankowości Pekao24. Oszuści stworzyli fałszywą witrynę pod adresem pekao-24[.]org, która na pierwszy rzut oka jest dopracowana i dobrze udaje autentyczny formularz logowania do Pekao24 . Jeśli klient banku trafi na tę stronę i poda login i hasło, dane te trafią na ręce atakującego. To pierwszy krok do utraty pieniędzy z konta.

Klienci Pekao muszą więc zachować ostrożność podczas obsługi internetowej bankowości. Dobrą praktyką jest korzystanie z linków do logowania bezpośrednio z autentycznej strony banku lub używanie zakładek w przeglądarce, gdzie adres strony logowania do bankowości można wpisać na stałe po upewnieniu się, że prowadzi do prawdziwej strony. Klikanie jakichkolwiek linków w SMS-ach czy e-mailach może prowadzić do fałszywych witryn, które są tylko wizualnie podobne do autentycznych.