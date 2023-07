Wyłudzenie przez WhatsAppa. Nasza czytelniczka rozpoznała oszustwo

WhatsApp może służyć jako narzędzie do wyłudzania pieniędzy od losowych osób. Nasza czytelniczka zgłosiła się do nas z kolejnym przypadkiem oszustwa "na córkę", na szczęście na czas zorientowała się, że rozmowa jest typowym przykładem oszustwa i nie straciła pieniędzy z konta.

WhatsApp jest bardzo popularnym komunikatorem, przez co oszuści chętnie wykorzystują go podczas swoich działań. Jednym z przykładów jest realizacja tzw. "oszustwa na córkę", w którym to oszust wysyła SMS do potencjalnej ofiary podszywając się w niej pod córkę lub syna. Wiadomość jest zwykle krótka, a treść praktycznie taka sama od wielu miesięcy: "Hej mamo, to jest mój nowy numer, wyślij mi wiadomość na WhatsApp".

Oszust liczy na to, że ofiara uwierzy, iż jej dziecko zmieniło z jakichś przyczyn numer telefonu i faktycznie próbuje nawiązać kontakt z nowego urządzenia. Kiedy rozmowa przenosi się na WhatsAppa, ofiara dowie się najpewniej, że rzekomej córce lub synowi uszkodził się telefon, przez co konieczny był zakup nowego urządzenia wraz z nowym numerem telefonu. To podkładka do późniejszej próby wyłudzenia pieniędzy - dokładnie z takim przypadkiem spotkała się nasza czytelniczka Halina.

Rozmowa z oszustem przez WhatsAppa © dobreprogramy

Jeśli na tym etapie odbiorca uwierzyłby w tę historię, atakujący najpewniej poprosiłby go o przelew kilku tysięcy na podany numer konta lub z wykorzystaniem Blika. To typowe wyłudzenie pieniędzy, tutaj pod pretekstem niespodziewanego wydatku na nowy smartfon.

Aby uniknąć takiego problemu, po SMS-ie od rzekomej córki z nowego numeru telefonu, najłatwiej jest zadzwonić do tej osoby na jej dotychczasowy numer i ustalić fakty. Jeśli połączenia nie uda się zrealizować, warto pomyśleć o innej weryfikacji, czy córka lub syn faktycznie mogą mieć problem z telefonem - na przykład dzwoniąc do innych członków rodziny lub znajomych. Zakładamy jednak, że w praktyce uda się nawiązać połączenie i szybko okaże się, że rzekomy nowy numer i potrzeba pozyskania pieniędzy to po prostu elementy układanki oszusta.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl