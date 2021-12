Używasz Google Chrome? Wydano pilną łatkę na lukę 0-day

Google Chrome 96.0.4664.110 jest już dostępny do pobrania, także jako aktualizacja z poziomu ustawień. W tym wydaniu usunięto 5 podatności , z których ta oznaczona jako CVE-2021-4102 jest wciąż aktywna w sieci. Tym razem Google nie podał wszystkich szczegółów dotyczących luk, wstrzymując ich ujawnienie do momentu, w którym większość użytkowników będzie już korzystać ze zaktualizowanego wydania Chrome'a.

Luka CVE-2021-4102 w silniku V8 Chrome'a prowadzi do niezrozumiałych rezultatów działania programów i błędów, w tym wykonywania kodu z nieoczekiwanymi parametrami. Problem polega bowiem na niewłaściwej obsłudze zwalniania pamięci operacyjnej i możliwości ustawienia wskaźników tak, by skutecznie odnosiły się do danych, które teoretycznie w pamięci nie powinny się już znajdować.