PKO BP wprowadził nowość do IKO. Zaktualizuj aplikację

Na koniec konieczne jest zatwierdzenie aktywacji w aplikacji IKO. Na ekranie będzie widać wszystkie kluczowe informacje, w tym kwotę i sposób jej pobierania z konta. PKO BP tłumaczy, że na tę chwilę z płatności powtarzalnych Blik można skorzystać m.in. u operatorów komórkowych (Orange, Plus, T-Mobile, Play) oraz w TUŻ Allianz.

Bank podaje, że z czasem do listy mają dołączy kolejne sklepy i usługi. Obecnie płatności powtarzalne Blik będzie więc można wykorzystać głównie do realizowania opłat za telefony, w tym doładowań w przypadku korzystania z oferty pre-paid. Dla klientów to wygodna możliwość zautomatyzowania tych czynności i brak konieczności czuwania samodzielnie, kiedy zrealizować kolejne doładowanie lub płatność.