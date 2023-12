Orange poprawił zasięg sieci. Sprawdź na mapie

Orange podsumowuje 2023 rok podając, że uruchomił w tym czasie 226 nowych stacji bazowych (i do końca grudnia uruchomi jeszcze kilka), poprawiając zasięg swojej sieci. Łącznie klienci Orange mogą więc w efekcie korzystać z ponad 12 tys. stacji bazowych, co jest efektem współpracy między Orange a T-Mobile. Klienci obydwu operatorów mogą wzajemnie wykorzystywać swoje sieci - to tak zwany RAN sharing.