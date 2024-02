Nowa platforma streamingowa? Nie daj się wprowadzić w błąd

W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia nie z platformą streamingową, co jest sugerowane w powtarzających się masowo komentarzach w serwisach społecznościowych, a jedynie płatną wyszukiwarką materiałów wideo. W sieci można znaleźć opinie użytkowników, którzy byli przekonani, że po opłaceniu abonamentu uzyskają dostęp do filmów, a nie tylko do informacji o nich.