SMS od OLX? To nowy sposób oszustów

Wielu internautów miało świadomość, że linki przesyłane za pośrednictwem WhatsAppa od "kupujących" są niebezpieczne. Szczególnie gdy o tego rodzaju działaniach zrobiło się w internecie głośno. Wiele wskazuje na to, że oszuści poszli o krok dalej, by móc wzbudzić zaufanie w swoich ofiarach.

Jej nadawcą jest "OLX" - choć oczywiście nie jest to prawdziwa platforma a jedynie sprytny zabieg oszustów, którzy się pod nią podszywają. W treści SMS-a widzimy tylko krótkie komunikat "Przyjmij płatność", numer fikcyjnej transakcji oraz link, który ma nam to umożliwić.

W rzeczywistości przenosi on nas na dość dobrze odwzorowaną stronę serwisu OLX, gdzie mamy wprowadzić swoje dane, a następnie przeniesieni zostaniemy do fałszywej strony naszego banku, skąd przestępcy pozyskają dane do zalogowania się do bankowości elektronicznej. Kolejnym krokiem w takiej sytuacji jest już tylko czyszczenie konta.