Połączenia z +375 i +994 to podstęp. Nie oddzwaniaj

Na jeden z redakcyjnych numerów dostaliśmy w ostatnich dniach dwa krótkie, niemożliwe do odebrania połączenia zza granicy. W tym przypadku były to numery +375 (29)2318173 oraz +994 555771240, czyli połączenia odpowiednio z Białorusi i Azerbejdżanu. To typowy atak wangiri, w którym oszuści liczą na machinalne działanie ofiary i podjęcie decyzji o oddzwonieniu. W ten sposób ofierze przyjdzie zapłacić niemały rachunek za telefon.