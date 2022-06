Masz konto w Santanderze? Uważaj na SMS-y

W rzeczywistości jest to oszustwo, a spreparowana przez przestępców strona służy wyłącznie do wyłudzania danych za pomocą których będą w stanie przejąć dostęp do bankowości elektronicznej nieświadomej ofiary. Chociaż większość przeglądarek oraz programów zabezpieczających wykrywa, że podana strona stanowi zagrożenie, nieuważny internauta ryzykuje utratą wszystkich swoich środków w banku.