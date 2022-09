Masz konto w BNP Paribas? Oszuści chcą, byś potwierdził "swój" numer

W jednej z niedawnych kampanii phishingowych cyberprzestępcy podszywają się pod BNP Paribas jak na ironię, próbowali przekonać klientów banku do kliknięcia linku, proponując im aktywowanie nowej usługi bezpieczeństwa . Oczywiście w rzeczywistości była to próba wyłudzenia wrażliwych informacji, takich jak hasła czy dane karty płatniczej.

Jak można zauważyć, numer telefonu podany przez oszustów jest całkowicie przypadkowy i ma się nijak do numerów oferowanych przez polskich operatorów – zamiast dziewięciu cyfr ma ich 12 . Sam ten fakt powinien dawać jasno do zrozumienia, że mamy do czynienia z oszustwem.

Pod wiadomością znajduje się link, po którego kliknięciu nasza przeglądarka wyświetla komunikat o "podejrzanej stronie". Gdy jednak zignorujemy ostrzeżenie, okazuje się, że otwiera się identyczna strona, jak w przypadku poprzedniego oszustwa z wykorzystaniem wizerunku BNP Paribas . To może potwierdzać, że mamy do czynienia z tą samą szajką przestępczą.

Pod żadnym pozorem nie należy logować się do swojej bankowości internetowej za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej, ponieważ może to skończyć się utratą haseł i danych karty płatniczej. Oszuści chcą w ten sposób pozyskać nasze dane, aby uzyskać dostęp do konta bankowego. To może wiązać się również z przejęciem przez nich środków finansowych.