SMS do mamy. Znany schemat nie traci popularności

SMS do mamy lub taty, którego treść sugeruje, że ich pociecha musiała pilnie zmienić numer telefonu w wyniku zniszczenia smartfonu, to typowy widok wśród zgłoszeń, które trafiają od czytelników do naszej redakcji. Taki SMS to próba wyłudzenia pieniędzy - atakujący nalega na kontakt przez WhatsAppa, gdzie opisuje zmyśloną historię uszkodzenia telefonu, cały czas podszywając się pod dziecko odbiorcy SMS-a. Docelowo poprosi o przelew kilku tysięcy, by wspomóc budżet w obliczu "niespodziewanego wydatku".