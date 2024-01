Pomysł na nową funkcję WhatsAppa. Spodoba się każdemu

WABetaInfo proponuje rozszerzyć w WhatsAppie funkcjonalność blokowania kontaktów. W obecnej formie możliwość zablokowania danej osoby skutkuje ograniczeniem jej możliwości kontaktowania się z użytkownikiem na czacie prywatnym . Nie jest to jednak przeszkodą, by wiadomości nadal trafiały do danej osoby za pośrednictwem rozmów grupowych. Właśnie ten aspekt mógłby zostać zmieniony - wiadomości od zablokowanych kontaktów miałyby być ukrywane wśród innych wypowiedzi w grupie .

Na obecnym etapie opisywana zmiana to tylko pomysł. Nie wiadomo, czy WhatsApp zdecyduje się podjąć temat i wdrożyć go w takiej formie, ale pochylenie się nad tym problemem wydaje się być naturalnym krokiem w dalszym rozwoju komunikatora .

Zgodnie z pomysłem, wiadomości od zablokowanej osoby na czacie można by szybko wyświetlić po odblokowaniu kontaktu, do czego skrót byłby zamieszczony tuż pod ukrytą wiadomością. Ułatwiłoby to tymczasowe wyłączenie blokowania, by zrozumieć sens grupowej rozmowy, w której wypowiada się normalnie blokowany uczestnik.