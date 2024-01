WhatsApp dostanie nową funkcję. Trzeba się zbliżyć

WhatsApp w testowej wersji nie dał użytkownikom szansy jednoznacznego zweryfikowania, jakie są ograniczenia planowanej implementacji. Przesyłanie danych w ten sposób ma być szyfrowane i wiadomo, że będzie poprzedzone zaakceptowaniem procesu po obydwu stronach, ale nie jest jasne, jakie będą ograniczenia co do wielkości plików . Można założyć, że względem typowego wysyłania danych przez sieć, tutaj główną zaletą będzie szybkość dzięki bezpośredniej komunikacji dwóch telefonów.

Do WhatsAppa beta regularnie trafiają nowe opcje, które niedługo potem są transferowane do stabilnego wydania komunikatora. W ostatnim czasie w ten sposób rozpoczęto między innymi testy formatowania tekstu w WhatsAppie (to funkcja znana od dawna choćby z teoretycznie bliźniaczego Messengera) czy przeprowadzania ankiet na kanałach. Obydwie te nowości, obok opisanego przesyłania plików, powinny w najbliższych tygodniach, a góra miesiącach, trafić do stabilnego wydania WhatsAppa.