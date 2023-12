WhatsApp planuje nową funkcję - wspólne słuchanie muzyki

WhatsApp już niedługo zaoferuje kolejną nowość, tym razem związaną z przesyłaniem dźwięku . Jak podaje WABetaInfo, twórcy pracują nad wdrożeniem opcji udostępniania na żywo dźwięków z telefonu jednego z członków rozmowy. W praktyce pozwoli to rozmówcom korzystającym z WhatsAppa na wspólne słuchanie muzyki czy oglądanie filmów i z takim zamiarem opcja ta jest rozwijana. Już teraz widzą ją niektórzy testerzy.

WABetaInfo podaje, że zarys funkcji udostępniania dźwięku jest widoczny w WhatsAppie Beta 2.23.26.18 na Androida, ale jak zwykle widzą go tylko niektórzy testerzy. Wiadomo jednak także, że analogiczne wdrożenie postępuje w przypadku WhatsAppa na iOS-a, co nie zawsze jest oczywiste. Można więc zakładać, że kiedy nowość trafi w końcu do użytkowników, pojawi się jednocześnie na obydwu platformach.