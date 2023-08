WhatsApp ma nową funkcję. Pierwsze osoby mogą ją testować

WhatsApp wprowadza nową funkcję. W wersji beta komunikatora udostępniona została obsługa multikonta, co oznacza, że użytkownicy otrzymali możliwość korzystania z więcej niż jednego konta na pojedynczym urządzeniu. Pierwsze wzmianki na temat możliwości pojawienia się takiej opcji pojawiły się już w czerwcu 2023 r.

Obsługa więcej niż jednego konta pojawiła się w wersji beta WhatsAppa na urządzenia korzystające z systemu Android, która oznaczona jest numerem 2.23.17.8, lecz niektórzy użytkownicy mogą otrzymać dostęp do niej w poprzedniej wersji, czyli tej, którą oznaczono numerem 2.23.17.7.

Pierwsi testerzy już otrzymali dostęp do funkcji multikonta w WhatsAppie. Aby z niej skorzystać, wystarczy kliknąć ikonę strzałki obok ikony kodu QR, a następnie dodać nowe konto do urządzenia. Po jego dodaniu konto zostanie na urządzeniu do momentu wylogowania się z niego.