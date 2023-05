Aktualizacja WhatsAppa. Nowość w wersji na Windowsa

WhatsApp jest bardzo dynamicznie rozwijany, a najnowsze zmiany dotyczą testowej edycji na Windowsa. Do komunikatora trafiła możliwość zmiany języka niezależnie od ustawień systemowych, a także opcja filtrowania czatów na liście z uwzględnieniem niedokończonych wiadomości . Innymi słowy, użytkownik WhatsAppa może w ten sposób szybko dotrzeć do rozmów, w których rozpoczął pisanie jakiejś wiadomości i pozostawił ją na etapie szkicu.

W praktyce to rozszerzenie do zapowiadanych niedawno etykiet niewysłanych wiadomości na liście czatów, co również nie było tu wcześniej dostępne. Opisywanymi zmianami WhatsApp próbuje się więc upodobnić do konkurencyjnych komunikatorów, gdzie analogiczny mechanizm jest dostępny od dawna. Możliwość zmiany języka bezpośrednio w WhatsAppie należy jednak traktować raczej jako ciekawostkę.