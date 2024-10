Ponad 25 tys. zł miesięcznie. Tyle zarabiają specjaliści w tych branżach

W ofertach pracy na etacie mediana wyższych progów płacowych, przekraczających 20 tys. zł miesięcznie, występuje w sektorach takich jak IT, prawo i consulting. Natomiast w umowach B2B najwyższe stawki można spotkać w branżach IT, automatyce, telekomunikacji, mechanice i prawie . Ponad 60 proc. ogłoszeń umożliwia pracę na zasadach B2B w dziedzinach takich jak IT, marketing, sprzedaż czy prawo. Mimo że prawie połowa ofert z sektora IT umożliwia pracę zdalną, w innych sektorach ten procent nie przekracza 30 proc.

Jeszcze 2-3 lata temu, gdy wciąż przyzwyczajaliśmy się do rzeczywistości postpandemicznej, praca zdalna wydawała się naturalnym kierunkiem, który zostanie z nami na dłużej. Tymczasem w branżach, gdzie przejście na taki tryb zostało wymuszone właśnie sytuacją na świecie, firmy chętniej wracają do stanu sprzed pandemii i zapraszają do biur. W branży IT, gdzie praca zdalna cieszyła się dużą popularnością już wcześniej, odsetek oferujących ją ogłoszeń pozostaje wysoki i sięga prawie 50 proc. Dodatkowo specyfika pracy w IT sprzyja pracy zdalnej, a wiele procesów zostało sprawnie zdigitalizowanych – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.