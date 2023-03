Oszuści na YouTube. Mają sprytny sposób na kradzież

W rzeczywistości jednak linki w opisach pod tymi filmikami prowadzą do plików, zawierających złośliwe oprogramowanie, takie jak Vidar, Raccoon czy RedLine. To znane w środowisku narzędzia szpiegowskie, umożliwiające wykradanie danych z komputera ofiary, w tym danych logowania, co obok wielu innych zagrożeń ostatecznie może umożliwić także kradzież pieniędzy.

Użytkownikom zaleca się więc, by uważali na to, co oglądają i co klikają. Przede wszystkim zaś ważne jest to, by nie wierzyć, że istnieje jakiś sekretny sposób, dzięki któremu płatne oprogramowanie można zdobyć za darmo.