Oszustwa SMS-owe na "zły numer". Podstępna metoda wyłudzenia danych

Oszustwa SMS-owe, które polegają na wysyłaniu wiadomości na "zły numer", stają się coraz bardziej powszechne. Wielu z nas na pewno doświadczyło sytuacji, kiedy otrzymaliśmy SMS-a, który był przeznaczony dla kogoś innego. Często jest to wynikiem prostej pomyłki, ale niestety, coraz częściej staje się to narzędziem w rękach oszustów. Wykorzystują oni naszą naturalną skłonność do życzliwości, współczucia i chęci pomocy, aby osiągnąć swoje cele finansowe.