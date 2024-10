Próba oszustwa. "Ktoś udawał moją córkę"

"Ktoś udawał moją córkę, że upuściła telefon i nie może zadzwonić. To po to, żeby mnie przekierować na Whatsappa" - tłumaczy nasz czytelnik. SMS jest raczej krótki, w tym przypadku napisany poprawną polszczyzną (co jest nietypowe) i zawiera link, który ma otwierać nową konwersację w WhatsAppie. Jeśli ofiara nie uzna, że w całej operacji jest coś podejrzanego, rozpocznie rozmowę z oszustem, który będzie podszywać się pod jej córkę.