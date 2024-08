Problemy mniejszych firm. Hakerzy im nie odpuszczają

- Sukcesy organów ścigania z pewnością mają wpływ na morale członków grup przestępczych i przyczyniają się do obniżenia wzajemnego zaufania między oszustami. Przykład tego mieliśmy okazję obserwować w kontekście niewypłacenia przez grupę ALPHV partnerom części okupu za atak przeprowadzony na firmę farmaceutyczną Change Healthcare w pierwszym kwartale 2024 roku – wskazuje Leszek Tasiemski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i VP w firmie WithSecure.

Zmniejszona aktywność grup hakerskich może cieszyć, ale powodem do zmartwienia jest ich wysoka efektywność. W 2023 r. ofiary ransomware przelały cyberprzestępcom łącznie ponad miliard dolarów, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Z danych WithSecure wynika, że w czwartym kwartale o 1/3 zmalała też średnia wartość okupu, co mogłoby wskazywać, że żądano mniejszych kwot, ale częściej je uzyskiwano.

Z przytaczanego raportu wynika, że cyberprzestępcy częściej uderzają w mniejsze przedsiębiorstwa. 61 proc. zaatakowanych w 2024 r. firm zatrudniało poniżej 200 pracowników. Oznacza to wzrost o 5,5 punktu procentowego względem roku 2022. Jednocześnie zmniejszył się odsetek firm w przedziale 1-5 tys. pracowników, których dane wyciekły. W pierwszej połowie 2022 r. wynosił on 16,4 proc., a w 2024 r. było to już tylko 10,9 proc.