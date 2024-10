Przelew BLIK trafił na złe konto. Numer telefonu był poprawny

Przelewy z wykorzystaniem usługi BLIK to prosty sposób na przekazanie środków znajomemu czy członkowi rodziny. Nie musimy znać jego numeru konta bankowego, wystarczy numer telefonu. Problem pojawia się wówczas, gdy środki wysłane na dany numer telefonu trafiają do niewłaściwego odbiorcy. Przykład takiej historii opisała redakcja serwisu Bankier.pl.

Na co dzień proces ten nie prowadzi do większych problemów. Ktoś może spróbować skontaktować się z poprzednim posiadaczem numeru, my powiemy, że to pomyłka i na tym koniec. Gorzej, jeśli numer telefonu jest wykorzystywany do wykonywania przelewów.