Wyłudzili ponad 300 tys. zł "na BLIK". Są w rękach policji

Policjanci z Komisariatu Policji III w Katowicach zatrzymali we współpracy z Prokuraturą Rejonową Katowice dwóch obywateli Ukrainy w wieku 19 i 20 lat, którzy mieli dokonać licznych oszustw metodą "na BLIK".

W ramach śledztwa i współpracy między prokuraturą a policją doszło do zebrania obszernego materiału dowodowego, dzięki któremu możliwe było ustalenie tożsamości dwóch podejrzanych w wieku 19 i 20 lat. Młodzi obywatele Ukrainy zostali zatrzymani w centrum Katowic, a sąd na wniosek śledczych nakazał tymczasowe aresztowanie.

Działanie dwójki młodych ludzi polegało na realizowaniu wyłudzeń przy wykorzystaniu metody "na BLIK" . Nakłaniali oni swoje ofiary do przekazania im kodów BLIK, które następnie były wykorzystywane do wypłacania gotówki z bankomatów na terenie Śląska i Zagłębia.

Jak czytamy w komunikacie policji, kody BLIK były wyłudzane w czasie rozmów telefonicznych. Ukraińcy wybierali na swoje ofiary głównie osoby, które sprzedawały przedmioty w serwisach sprzedażowych. Wprowadzali oni sprzedających w błąd w temacie tożsamości osoby dzwoniącej, jak i przeznaczenia pieniędzy. W ten sposób doszło do oszukania ponad 100 osób na łączną kwotę przekraczającą 300 tys. zł.

Jak podaje policja, przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat. Przy uwzględnieniu, że oskarżeni z popełniania przestępstw uczynili stałe źródło dochodu, grozi im natomiast do 15 lat pozbawienia wolności.