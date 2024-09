Randkowicze na celowniku. Przestępcy czekają na błąd

Użytkownicy aplikacji randkowych często ulegają emocjom, co może prowadzić do zaniedbania kwestii bezpieczeństwa. Przy zakładaniu konta aplikacja zachęca do dokładnego uzupełnienia profilu , wymagając podania poufnych danych takich jak religia, pochodzenie, poglądy polityczne, waga, status HIV czy doświadczenia seksualne.

"Badacze wykryli niemal 100 błędów w interfejsach API niektórych aplikacji randkowych. Te błędy pozwalają na dostęp do szczególne wrażliwych danych, które użytkownik zgodził się udostępnić jedynie po polubieniu profilu innej osoby. Chociaż te dane nie są widoczne dla przypadkowych użytkowników, haker może je łatwo pozyskać z interfejsu aplikacji" – tłumaczy Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET. " Uzyskane dane wrażliwe mogą posłużyć cyberprzestępcom do stalkowania, szantażowania lub uzyskiwania informacji o majętności ofiar. Szeroka wiedza o danej osobie może być początkiem kolejnych przestępstw" - dodaje.

Choć można chronić się przed wyciekiem danych przez świadome podawanie możliwie ogólnych informacji podczas uzupełniania profili, udostępnienie lokalizacji może być bardziej problematyczne . Aplikacje randkowe wymuszają włączenie lokalizacji, argumentując, że pomaga to w znalezieniu partnera w okolicy. Szacunkowa lokalizacja nie jest groźna w dużym mieście , jednak hackerzy potrafią ustalić dokładną lokalizację użytkownika. Wykorzystują do tego metodę trilateracji znaną geodetom.

Podobnie nie należy zapominać, by na etapie nadawania uprawnień ograniczyć się do udostępniania jedynie przybliżonej lokalizacji. Może to co prawda wpłynąć na efektywność działania algorytmu dopasowującego polecanych użytkowników w aplikacjach randkowych, ale jednocześnie sprawi, że potencjalni cyberprzestępcy będą mieli mniej danych, w przypadku gdyby chcieli zaatakować lub śledzić daną osobę.