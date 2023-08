Rosja ogranicza dostęp do VPN. Chcą ukryć prawdę o Ukrainie

Sieć VPN to jeden z najsłabszych punktów wszechobecnej kontroli obywateli w Rosji. Wygląda jednak na to, że moskiewski reżim poradził sobie także z tą przeszkodą - brytyjskie ministerstwo obrony wskazuje, że państwo zaczęło utrudniać obywatelom dostęp do wirtualnych sieci prywatnych.