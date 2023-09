Rośnie liczba takich ataków hakerskich. To sprawka Rosjan

"Ataki DDoS w roku 2022 stanowiły zaledwie 0,24 proc. obsłużonych incydentów, co odpowiada 97 atakom. Procentowo to wynik porównywalny z rokiem 2021, kiedy ataki DDoS stanowiły 0,25 proc. wszystkich incydentów i było ich 74. Rok 2023 może jednak przynieść zmianę w tym obrazie: tylko przez pierwsze pół roku otrzymaliśmy 81 zgłoszeń i obsłużyliśmy 153 incydenty" - przekazał PAP Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Jak tłumaczą jego eksperci, ataki DDoS (Distributed Denial of Service) polegają na wysyłaniu do konkretnego serwera bardzo dużej ilości zapytań, co w efekcie skutkuje brakiem dostępności oferowanych zasobów.