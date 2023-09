Netia tłumaczy awarię internetu. "Złożony atak typu DDoS"

Awaria internetu Netii postępuje od piątkowego popołudnia , ale nie jest to typowy problem, który można zneutralizować w kilkadziesiąt minut od pierwszych zgłoszeń. O ile w piątek i sobotę sądziliśmy, że brak internetu w domach klientów Netii to zrządzenie losu i problem, który lada moment powinno udać się rozwiązać, teraz wiemy, że w praktyce jest to (trwający nadal) atak DDoS na infrastrukturę .

Chociaż wiemy już, że nie jest to typowe uszkodzenie sprzętowe, nie zmienia to faktu, że problemy długo już doskwierają klientom. Niestety nie uzyskaliśmy na tę chwilę informacji, jak długo mogą jeszcze potrwać , a w konsekwencji - na jaki czas bez internetu muszą nastawić się klienci Netii. Poniedziałkowym przedpołudniem w szczytowym momencie w serwisie downdetector odnotowano ponad 600 raportów o braku internetu. W sobotę przez większość dnia liczba zgłoszeń oscylowała wokół 400.

Brak internetu w domach klientów Netii to co do zasady spory problem, ale w tym przypadku uciążliwy dodatkowo z uwagi na okres rozpoczęcia roku szkolnego - z pewnością dostęp do sieci jest niezbędny, by być na bieżąco z elektronicznym dziennikiem pociech oraz do realizacji ostatnich najpotrzebniejszych zakupów.