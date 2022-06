Ataki DDoS nadal skuteczne. Wyraźnie rośnie też ich liczba

Pierwszy w historii atak DDoS przeprowadzono ponad 25 lat temu. Choć mechanizm ten znamy więc od lat 90., nadal nie potrafimy się przed nim skutecznie bronić. Jest to idealne narzędzie do, na przykład, zatrzymywania pracy całych sieci komputerowych przez przeciążanie serwerów. Skuteczność przenosi się na dużą popularność DDoS w rękach cyberprzestępców.

- Dane wyraźnie wskazują, że liczba ataków DDoS stale rośnie. Dodam, że to choć jedno z najdłużej wykorzystywanych narzędzi, to niestety nadal skuteczne. Pierwszy tego typu atak odnotowano w 1996 roku, czyli ponad ćwierć wieku temu. Obecnie DDoS to i tak ogólne pojęcie, ponieważ da się to narzędzie podzielić na podkategorie, w zależności od stosowanych technik. Wiemy o nich dużo, potrafimy się chronić, ale przestępcy nadal doskonalą swoje metody - mówi Patrycja Tatara ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Sprint S.A.