Boeing na celowniku hakerów. Cyberprzestępcy żądają od koncernu okupu

Grupa cyberprzestępcza o nazwie LockBit , która przyznała się do przeprowadzenia ataku, opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym stwierdza: "Wrażliwe dane zostały skradzione i są gotowe do publikacji".

LockBit to jedna z najbardziej aktywnych grup hakerskich na świecie, specjalizująca się w atakach typu ransomware. Takie ataki polegają na nielegalnym działaniu, które obejmuje instalowanie złośliwego oprogramowania na systemach komputerowych ofiar. Oprogramowanie to blokuje użytkownikom dostęp do ich systemów lub plików osobistych. Następnie, hakerzy żądają od ofiar zapłaty okupu, obiecując w zamian przywrócenie dostępu do zablokowanych zasobów. W przypadku odmowy zapłaty, grożą publikacją skradzionych danych.