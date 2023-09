Tablety ukraińskich żołnierzy na celowniku. Hakerzy z Rosji próbują wykradać dane

Podobne wnioski zostały zawarte w raporcie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). W dokumencie zwrócono uwagę na to, że hakerzy z Rosji starają się zdobyć dostęp do tabletów z systemem operacyjnym Android, które są wykorzystywane przez ukraińskich wojskowych.

Żołnierze korzystają z tych urządzeń do planowania i realizowania misji bojowych, przesyłając na bieżąco dane do systemu satelitarnego Starlink, który umożliwia im utrzymanie łączności na froncie. Głównym celem rosyjskich służb specjalnych jest przechwycenie informacji, które są przekazywane z tabletów do Starlinków - informuje portal CNN.