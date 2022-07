Infrastruktura Huawei blisko amerykańskich baz wojskowych. USA boją się szpiegostwa

Tłem tych obaw jest nie tylko zwykła walka konkurencyjna, ale także zarzuty, dotyczące bezpieczeństwa. Rezultatem takiej sytuacji są różnego rodzaju oskarżenia i próby wprowadzania ograniczeń, dotyczących dostępu chińskich firma zarówno do technologii, jak i rynków (lex Huawei).

Najnowsze doniesienia koncernu medialnego CNN , który dotarł do danych zebranych przez FBI, ujawniają nowe wątki tej sprawy.

Ustalenia Federalnego Biura Śledczego wskazują, że sprzęt Huawei był zdolny do przechwytywania komunikacji zarówno Departamentu Obrony, jak i – w szczególności – Dowództwa Strategicznego (USSTRATCOM). Jest ono odpowiedzialne za atomowe odstraszanie , działania w kosmosie, zagrożenia o charakterze globalnym, jak również za obronę antyrakietową i działania wywiadowcze.

Inicjatywa, formalnie służąca budowaniu wzajemnych relacji i promowaniu chińskiej kultury, wzbudziła jednak zaniepokojenie. Jak zauważyli pracownicy wywiadu, planowana pagoda znalazłaby się w jednym z najwyższych punktów Waszyngtonu, zaledwie kilka kilometrów od Kapitolu. Co więcej, wszelkie materiały użyte do budowy obiektu miały być dostarczone bezpośrednio z Chin, w zaplombowanych przesyłkach dyplomatycznych, a zatem zwolnionych z kontroli.

Ostatecznie do budowy pagody nie doszło, czego nie można powiedzieć o instalacji chińskiego sprzętu telekomunikacyjnego. Korzystanie przez długie lata z chińskiego sprzętu podczas rozbudowy sieci telekomunikacyjnych oznacza, że chińskie urządzenia znajdują się – siłą rzeczy – również w pobliżu baz wojskowych czy infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Nie jest jasne, czy amerykańskie agencje potwierdziły przechwycenie przez Chiny jakichkolwiek danych – z technicznego punktu widzenia było to wykonalne, choć jest trudne do udowodnienia, a Huawei w odpowiedzi na doniesienia medialne zaprzecza, by firma kogokolwiek szpiegowała.