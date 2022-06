SMS z kierunkowego +380. To może być "wangiri"

Opisywany przypadek to zgłoszenie na jednej z facebookowych grup. Ktoś otrzymał SMS z numeru +380 (to kierunkowy Ukrainy) o treści sugerującej, że numer adresata został przekazany osobie trzeciej, a piszący wiadomość jest jego sąsiadem. W tym przypadku trudno jednoznacznie rozsądzić, czy jest to oszustwo - wyobrażamy sobie sytuację, w której taka komunikacja mogła mieć miejsce, a nadawca (posiadający numer z Ukrainy), nie miał złych intencji.