SMS z numeru 607699933 to podstęp. Nie klikaj linku

Do długiej listy numerów wykorzystywanych przez oszustów warto dopisać numer 607699933. Do redakcji trafił dziś SMS od tego nadawcy, który pasuje do schematu dotychczasowych fałszywych wiadomości "o paczkach" - treść jest krótka, nieskładna, a załączony link nawet nie stara się udawać autentycznego od jakiejkolwiek firmy kurierskiej. Takie wiadomości najlepiej jest od razu ignorować.

Jeśli ktoś zdecyduje się kliknąć łącze z SMS-a, w tym momencie prawdopodobnie nic złego się nie stanie - przeglądarki wychwytują już próbę oszustwa pod tym adresem, a nawet po wymuszeniu odwiedzin strony, okazuje się, że ta konkretna już nie istnieje. Należy jednak mieć się na baczności, bo bardzo możliwe, że z numeru 607699933 (lub innych) wysyłane są analogiczne wiadomości SMS z nieco innymi linkami.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Konrad Siwik Fałszywy SMS o paczce

Na podobnej zasadzie oszuści manipulują treścią SMS-ów, w których piszą o rzekomym przelewie przez Blika. W wiadomości można trafić na informacje o kwotach różnych wysokości, zaś same linki nie zawsze są identyczne.

Kliknięcie któregokolwiek łącza (podobnie jak z SMS-a opisywanego w tym tekście) prowadzi do odwiedzenia spreparowanej strony, a później - zależnie od wersji oszustwa - kradzieży danych lub pieniędzy. W fałszywych formularzach atakujący wyłudzają login i hasło do bankowości lub zachęcają do instalacji zainfekowanej aplikacji, która podobne dane wykradnie ze smartfona ofiary.

SMS z numeru 511643422. Zgłoś, dodaj do listy i usuń

Otrzymując takie SMS-y warto je ignorować, numery dodawać do tzw. czarnej listy, a same wiadomości zgłaszać do analizy zespołowi w CERT Polska. Później fałszywego SMS-a wypada już tylko usunąć z pamięci, by nie zaśmiecał skrzynki odbiorczej.