Rząd zapowiada zmiany w mObywatelu. Pojawi się AI

O administracji publicznej porozmawiamy z inteligentnym chatbotem opartym na technologii GPT od OpenAI. Dzięki sztucznej inteligencji nowa funkcja aplikacji umożliwi użytkownikom zadawanie pytań na temat usług administracyjnych, oferując odpowiedzi w formie płynnej rozmowy. To rozwiązanie ma pomóc w szybkim uzyskaniu wyczerpujących informacji na temat procedur i usług publicznych, które dostępne są w przestrzeni cyfrowej.

Asystent będzie dostępny po zalogowaniu w aplikacji mObywatel 2.0. Nie uzyska jednak dostępu do wrażliwych informacji, takich jak dane osobowe czy szczegóły o punktach karnych, swoją wiedzę czerpać będzie ze strony gov.pl. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że we wstępnej wersji chatu użytkownik do wykorzystania będzie miał pulę 10 pytań, a po wykorzystaniu limitu będzie trzeba rozpocząć kolejną rozmowę.