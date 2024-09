Atak socjotechniczny na Instagramie. Tak to wygląda w praktyce

Zyskiwanie na popularności konta idzie w parze z próbami ataków "na wykorzystanie wizerunku" przez oszustów, którzy najróżniejszymi sposobami próbują wyłudzić od ofiary pieniądze. Jednym z takich ataków jest użycie zdjęcia z Instagrama jako inspiracji do namalowania obrazu w zamian za prawa autorskie do swojego wizerunku . Bez umowy i z podejrzaną metodą płatności, ale o tym przeczytacie poniżej.

Masz konto na Instagramie? Publikujesz ciekawe zdjęcia z podróży? Może to wykorzystać oszust, który pisze do ciebie z drugiego końca świata – w wiadomości otrzymujesz ofertę wykupienia zgody do twojego zdjęcia za 1000 dolarów , które będzie wykorzystane do namalowania obrazu, muralu. Możesz się targować. Na razie wszystko jest OK, nic nie wzbudza podejrzeń. Na potwierdzenie intencji drugiej strony transakcji otrzymujesz przykładową galerię ze zdjęciami. Akceptujesz warunki.

Wygląda na to, że jest to pierwsze poważne ostrzeżenie. Banki nie wysyłają potwierdzeń wykonania przelewu, nie proszą o informacje poufne, nie kontaktują się z klientem z drugiego końca świata w celu potwierdzenia transakcji.

Link w stopce maila podpowiada, że to coś w rodzaju prezentu – oszust otrzyma na swoje konto równowartość przelanej kwoty. Tutaj jest to ostateczne potwierdzenie, że masz do czynienia z fejkiem. Przestępca zapewnia, że to jak najbardziej legalne, że to normalna procedura, i aby otrzymać 1500 dolarów, musisz tylko założyć portfel, wpłacić 100 lub 200 dolarów (w przypadku, kiedy chcesz, aby "płatność" była wykonana natychmiast). Dostajesz jeszcze informację, że twoje 100, 200 dolarów będzie zwrócone. Uwierzysz w to?