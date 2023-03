Odszkodowania za szczepienie? Oszuści rozpoczęli nową kampanię

Fałszywe reklamy stanowią obecnie duży problem, stały się popularną metodą poszukiwania ofiar w sieci. Na tyle niebezpieczną, że na niedawno uwagę zwróciło na to nawet FBI . Również w tym przypadku mamy do czynienia z takim zagrożeniem. Na popularnych portalach społecznościowych można natrafić na banery zachęcające do zainteresowania się wnioskiem pozwalającym uzyskać odszkodowanie za szczepienie. Przykład takiej reklamy CSIRT KNF zaprezentował w swoim komunikacie.

Fałszywe reklamy są chętnie wykorzystywane przez przestępców, ponieważ pozwalają niewielkim nakładem sił dotrzeć do dużej liczby osób i tym samym potencjalnych ofiar. Co więcej, taka metoda sprawia, że dający się nabrać sami zgłaszają się do oszustów. Czy to za pośrednictwem telefonu, e-maila lub tak jak w opisywanym wyżej przypadku za pomocą spreparowanej strony internetowej, gdzie nierozważnie udostępniają ważne dane.