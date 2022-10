Windows potrafi chronić przed wirusami HTA, ale nikt tego nie zauważył

Przypomnijmy, do znudzenia, którędy dostają się do (w pełni zaktualizowanego) Windowsa wirusy, jeżeli uruchomimy jakąś zainfekowaną treść. Tak - trzeba ją uruchomić. Wirusy nie pojawiają się w komputerze same, a podatności niewymagające otwierania są rzadkie. Jest to wciąż ten sam zestaw elementów, a wśród nich pozycje niezmienne od niemal ćwierćwiecza:

Gigantycznej liczby infekcji ransomware dałoby się uniknąć, gdyby Windows zmienił kilka domyślnych ustawień. Microsoft jednak uparcie odmawia wprowadzania zmian. Powody nie są jasne. Nikomu w Redmond, wbrew dziwnym teoriom, nie zależy na tym, by Windows był łatwy do zarażenia. Obniża to opinię o produkcie i skłania do szukania konkurencyjnych rozwiązań. Wytłumaczeniem może być chęć zachowania zgodności lub korporacyjna inercja, przekładająca się na niezdolność do podejmowania decyzji.