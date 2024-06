Malware w macOS może być prawdziwym zagrożeniem – analiza przypadku

VirusTotal nie jest odpowiednikiem 1:1 silników antywirusowych, które instalujemy na komputerach z systemami Windows czy macOS. W VirusTotal używane są skanery z linii poleceń, które mogą (ale nie muszą, bo nie jest to jawna informacja) zawierać konfigurację inną niż domyślną. Dodatkowo skanery uruchamiane z parametrami w wierszu poleceń nie posiadają takich samych funkcji ochronnych, które są instalowane w normalnym trybie graficznym, w związku z tym zapewniają gorszą prewencyjną ochronę.

2. MacOS, podobnie jak Windows i Linux prawidłowo skonfigurowane, do zainstalowania oprogramowania potrzebuje uprawnień administratora (hasło).

W systemie macOS, jeżeli zainstalowany program w dowolnym momencie zażąda dostępu do dysku, plików, nagrywania albo do innego elementu określonego w "Ustawienia -> Prywatność", to system wyświetli stosowny monit ostrzegawczy: