Nowa wersja trojana. Atakuje użytkowników Apple

Szkodliwe oprogramowanie pisane dla macOS istnieje i jeżeli jest ono odkrywane i analizowane na czynniki pierwsze, jak np. w tym przypadku, to zwykle jest bardziej zaawansowane niż podobne zagrożenia dla Windows. Niedawno zidentyfikowane malware z rodziny tzw. infostealer’ów potwierdza tę tezę, ponieważ wykorzystuje Open Directory Apple (odpowiednik Windows Active Directory) oraz dodatkowo framework SwiftUI od Apple do tworzenia aplikacji dla macOS. Kradzież danych z komputerów Apple nigdy nie była tak łatwa!

Zacznijmy krótkiego wyjaśnienia czym są zagrożenia "InfoStealer" – to kategoria złośliwego oprogramowania z ang. coś, co kradnie informacje: poufne dane i zaszyfrowane. Często ukrywa się pod postacią fałszywych aplikacjach lub jako zagrożenie w załącznikach w postaci pliku, szkodliwego instalatora oprogramowania do pobrania ze strony internetowej.