Podszywają się pod Politechnikę Warszawską. Lepiej zachować czujność

Spreparowane wiadomości e-mail trafiają do konkretnych osób w organizacjach, których dane są dostępne publicznie. Wiadomość zawiera informację o rzekomym wniosku do wypełnienia, o potencjalnej współpracy.

Mogą Państwo do nas zadzwonić lub wysłać e-mail, aby uzyskać więcej informacji. Czekamy na Państwa odpowiedź.

Oszuści w tym scenariuszu ataku podszywają się pod znany podmiot, rozsyłają wiadomości do wybranych odbiorców z informacją o potencjalnej współpracy biznesowej. W załączniku znajduje się archiwum ZIP. Po jego wypakowaniu mamy do czynienia z plikiem VBS – skrypt pobiera i instaluje złośliwe oprogramowanie, które ukrywa się w systemie – służy do kradzieży haseł użytkownika.