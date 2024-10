Wygląda jak prawdziwa. Tak oszukują hakerzy

Oszuści wykorzystują różne sposoby, aby sprawić, że strony phishingowe wyglądają na wiarygodne, zachęcają do podania swoich danych albo do pobrania i zainstalowania oprogramowania (złośliwego). Bez dobrej oprawy wizualnej atak będzie wyglądał amatorsko, nieprofesjonalnie, będzie miał małą szansę na powodzenie. Dlatego kopiowanie wyglądu popularnej strony jest techniką często spotykaną , dodatkowo używa się podobnej lub całkowicie innej domeny, ale w taki sposób, aby kampania wyglądała, że jej właścicielem jest znana marka. W efekcie zamiast próbować podszywać się pod "trello.com" można przygotować domenę "partners-europe-trello.com" i zrobić z niej profesjonalny landing page. Czy wtedy rozpoznanie phishingu w ogóle będzie możliwe?

W zależności od wariantu okazuje się, że oprogramowanie może pobierać inną odmianę payloadu, nie backdoora, ale infostealer’a – służącego do szpiegowania, kradzieży informacji o urządzeniach. Używa się go głównie przy okazji kampanii cyberszpiegowskich, aby dotrzeć do ofiar korporacyjnych.

To właśnie pod pracowników konkretnej korporacji cyberprzestępcy tworą kampanię w sieci, aby zachęcić socjotechniką do zainstalowania złośliwego oprogramowania. Kiedy mają już dostęp do wewnętrznej infrastruktury mogą dokonywać przestępstw, o ile zabezpieczenia firmowe będą niewystarczająca – brak odpowiedniej ochrony na punktach końcowych, brak skanowania ruchu internetowego, brak autoryzacji i mikro-autoryzacji pracowników przy udzielaniu dostępu do zasobów w firmie itp.