Samsung i LG rozpoczynają współpracę. Inni powinni brać przykład

Współpraca LG i Samsunga realizowana jest jako dzieło Home Connectivity Alliance - grupy producentów, którzy "usiedli wspólnie do stołu", by wypracować reguły współpracy pozwalające wzajemnie obsługiwać urządzenia domowe w aplikacjach pozostałych producentów - tłumaczy The Verge. W efekcie już niedługo w aplikacji SmartThings Samsunga będzie można na przykład kontrolować smart TV firmy LG, a w aplikacji LG ThinQ pralkę Samsunga lub na odwrót i w dowolnych kombinacjach.