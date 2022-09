Samsung Galaxy Note 9 nie dostanie już aktualizacji bezpieczeństwa

Samsung Galaxy Note 9 trafił na rynek w 2018 roku i od tamtego czasu był aktualizowany do dzisiaj. Samsung wydawał poprawki bezpieczeństwa zgodnie ze swoim trybem częstotliwości, czyli ostatnio już tylko raz na kwartał, ale robił to regularnie. Ostatnio wydany pakiet był natomiast ostatnim dla Note'a 9 - sygnalizuje SamMobile. Co ciekawe, gdyby obowiązywały już przepisy proponowane przez KE, smartfon musiałby dostawać poprawki jeszcze co najmniej do połowy 2023 roku.