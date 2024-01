Samsung Galaxy S24 ze sztuczną inteligencją. Wykorzysta Gemini Pro

Seria smartfonów Samsung Galaxy S24 będzie również wyposażona w Gemini Nano, dzięki czemu Wiadomości Google zyskają nowe możliwości, a dane użytkowników nigdy nie opuszczą telefonu. Samsung jako jedna z pierwszych firm partnerskich otrzyma też możliwość przetestowania Gemini Ultra , największego modelu do wysoce złożonych zadań, zanim zostanie udostępniony przez Google'a deweloperom i klientom korporacyjnym później, ale jeszcze w 2023 roku.

Wraz z premierą Galaxy S24 Google udostępnia także kilka opartych na AI funkcji Wiadomości Google, które do tej pory były dostępne tylko w wersji beta. Jedną z nich jest Magiczne tworzenie wiadomości, które działa bezpośrednio na urządzeniu i wykorzystuje Gemini Nano, aby pomóc w pisaniu oryginalnych wiadomości w różnych stylach , np. podekscytowanym, formalnym czy nawet literackim. Z kolei fotoemotikon umożliwia stworzenie nowego emoji z własnych zdjęć przy użyciu generatywnej AI.

Android Auto zasugeruje też możliwe odpowiedzi i działania, które można wykonać bez dotykania telefonu. Na przykład, by dotrzeć do poleconej restauracji, wystarczy raz kliknąć udostępnioną lokalizację, aby zobaczyć wskazówki dojazdu, wysłać swój szacowany czas dotarcia na miejsce, a nawet zadzwonić do znajomego, który wcześniej podesłał daną lokalizację spotkania.